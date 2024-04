Ranieri: “Il Genoa ha giocato bene e ha meritato di vincere. Complimenti a Gilardino. Bisogna stare svegli perché ci sono tanti scontri diretti”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato dopo la brutta sconfitta in casa del Genoa.

Queste le sue parole a Dazn: “Il Genoa ha meritato, giocando bene, gli è riuscito tutto. Peccato, perché volevamo almeno un punto ma quando giochi contro gente più brava devi riconoscerne i meriti. La nostra forza era l’aggressività, oggi non ci siamo riusciti. Loro hanno fatto una grande gara, Thorsby ci ha punito sbloccando la partita”.

Avete pagato l’assenza di Mina? “Mancava lui, ma anche Dossena e parecchia gente che di solito fa giocare bene la squadra. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, non molto onestamente. Devo fare i complimenti a Gilardino che ha fatto giocare molto bene la sua squadra”.

Quale può essere la quota salvezza? “Il campionato, sia per la coda che per l’Europa è bellissimo, credo 36-37 ma non sono sicuro. Bisogna fare punti, stare svegli perché ci sono tanti scontri diretti. Dobbiamo andare avanti passo dopo passo, cercando di fare più punti possibili”.

Da dove si riparte sul piano psicologico? “Più che psicologico mi auguro di riavere a disposizione quei giocatori su cui non ho potuto contare stasera. Il Lecce sta avanti a noi, è quasi salvo mentre noi ancora non ci siamo. Dobbiamo fare del nostro meglio contro una bella squadra. Siamo stati otto mesi senz’acqua, adesso abbiamo tirato fuori la testa e non vogliamo avere rimpianti. Vogliamo lottare fino alla fine”.

Le piace Gilardino? “Gilardino, come Palladino, mi piace molto. Arrivare dalla Primavera e guidare così bene una squadra come il Genoa non è facile, gli posso fare solo i complimenti.”

Foto: sito Cagliari