Ranieri: “Il Covid non è una scusante per la sconfitta di oggi, ma è una realtà. Dobbiamo rimanere calmi”

Claudio Ranieri, allenatore del Watford, ha parlato dopo la sconfitta interna contro il West Ham, analizzando il momento della squadra, con 8 assenze a causa del Covid-19.

Queste le sue parole: “Abbiamo segnato molto presto e continuato a giocare bene, poi sono arrivate due reti improvvise. Abbiamo fatto tanti tiri in porta, probabilmente più del West Ham, ma questo è il calcio. Ora rimaniamo calmi e capiamo la soluzione migliore per noi per reagire a questo momento senza avere ripercussioni. Bisogna crescere assieme e rimanere uniti. Il Covid? Sapevo che per noi sarebbe stata una gara difficile, il Covid non è una scusa, avevamo tanti assenti per questa situazione, è la realtà, visto che venivamo da un solo allenamento”.

