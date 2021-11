Ranieri: “Il Chelsea è una macchina perfetta ma la Juve sa come si vince”

Claudio Ranieri, allenatore del Watford, reduce da una travolgente vittoria contro il Manchester United di CR7, ha parlato in vista della gara di stasera tra Chelsea e Juventus.

Queste le sue parole a La Repubblica: “Il Chelsea è una macchina perfetta, ma la Juve sa vincere. Tuchel ha dato concretezza a una squadra che già giocava bene. E’ un grande allenatore, non vinci la Champions subentrando altrimenti”.

Sulla partita: “Allegri sta riportando la Juve alle vecchie abitudini, concretezza, ma ci vuole tempo. Noi in Italia critichiamo sempre troppo. Ho visto Inter-Napoli: ritmi meravigliosi, poteva essere un big match della Premier, ma magari ci sono critiche perchè troppi gol. O si critica perchè si vince solo 1-0 o perchè ci sono troppi gol e quindi le difese ballerine. In Italia non va mai bene nulla. In Premier è diverso”.