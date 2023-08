Ranieri: “Il Cagliari sarà l’ultima squadra che allenerò”

Intervistato da Repubblica, Claudio Ranieri fa un’importante rivelazione in merito al suo futuro: “Ho deciso che il Cagliari sarà l’ultima squadra che allenerò. Smetterò qui, ma non so quando. Farei un’eccezione solo per una Nazionale” ha detto il tecnico dei sardi. “35 anni fa – aggiunge Ranieri – il Cagliari e decise di l’untare su un giovane senza esperienza. Era la scommessa della mia vita, potevo bruciarmi. All’inizio volevamo provare a tornare in B in due anni, invece in due anni siamo passati dalla C alla A”. Conclude così l’ex allenatore della Roma: “Da allora ho Cagliari dentro. È il posto giusto per smettere, si chiude un cerchio”.

Foto: Instagram Cagliari