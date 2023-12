Ranieri: “I rigori li sbaglia solo chi li calcia, ora dobbiamo rimboccarci le maniche”

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha analizzato il pareggio con l’Empoli ai microfoni di DAZN “Tutte le partite che giochiamo abbiamo il pubblico con noi. Primo tempo difficile, nel secondo li abbiamo schiacciati. Sbagliato il rigore ma il calcio è cosi. Non è mancata cattiveria agonistica, partita difficile da arbitrare, complimenti all’arbitro. Petagna ha avuto un occasione ma Caprile si è superato. Giocheremo fino in fondo con questa mentalità e determinazione. Facciamo buone gare e prendiamo tanti gol, tranne oggi, ma finche giochiamo cosi noi ci saremo. Luvumbo Zito è stato bravo, non potevo mettere Lapadula perché ha preso una botta al costato. L’Angola ce lo lascia fino alla partita di Coppa Italia, poi andrà a giocare la sua competizione”.

Foto: sito ufficiale Cagliari