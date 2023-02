Ranieri: “I ragazzi hanno dato tutto. Espulsione di Rog? Il fallo lo ha subito lui”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri ha così parlato dopo la sconfitta rimediata contro il Modena, partendo dall’espulsione di Rog: “Il fallo lo ha subito Rog. Penso che l’arbitro abbia sbagliato fin dall’inizio su qualche fallo e forse dopo è andato un po’ in confusione. Ma è giovane e si farà. Io però giudico i miei e oggi hanno dato tutto. Loro non hanno fatto molti tiri in porta. É stata una partita equilibrata ricca di scontri, poi il rosso ha cambiato la gara. Bisogna migliorare e proveremo a fare del nostro meglio”

Foto: sito ufficiale Cagliari