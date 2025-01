Ranieri: “Ho ricevuto più offerte in questi mesi che dopo il trionfo con il Leicester”

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato del derby vinto domenica per 2-0. Parla poi delle tante offerte ricevute durante questo nuovo periodo giallorosso.

“Mi credi se ti dico che negli ultimi mesi ho ricevuto più richieste che dopo il trionfo col Leicester? Quando mi sono accorto che c’era ancora voglia di Ranieri, la voglia è tornata pure a me, ma sapevo che l’avrei fatto solo per due squadre, Cagliari e Roma. Mi hanno tirato giù dall’Aventino”

Il derby: “Sono emozioni forti, anche perché sono le ultime. Ero contento per i tifosi. La gioia che riesci a donare è più grande di quella che provi. Io non ho paura di dire le cose: abbiamo battuto una Lazio che sta facendo una grande stagione e un bellissimo calcio. Domenica ho visto una Roma diversa, una Roma che sa stare in campo. Molto distante da quella di Napoli, ma ero arrivato solo da un giorno e i nazionali erano appena rientrati. Il progresso, la crescita è notevole. A Napoli avevamo fatto una partita buonina, ma eravamo stati troppo timidi, non avevamo mai provato a vincere”.

Sui Friedkin: “Hanno voglia di fare bene, di riportare in alto la Roma. Non parlano in pubblico perché, vedi altri americani, mi riferisco a proprietari di squadre, che rilasciano interviste o semplici dichiarazioni? Gli americani sono fatti così. Affidano i compiti alle persone che scelgono e se non vanno bene le cambiano. È iniziata l’ultima tappa e quando pensi che sia finita, è proprio allora che comincia la salita”.

Il tecnico parla poi di Dybala e Dovbyk: “Dybala lo vedo con il sorriso. Il sorriso è importante, chi arriva al campo col sorriso, come Paulo, facilita le cose e ti riempie il cuore. Dybala mi piaceva tanto già quand’era al Palermo. Per me sono tutti centrali, devono esserlo. Paulo è di un calcio superiore, ora gioca tanto perché sta bene, ma va salvaguardato. Lo tolgo non appena lo vedo stanco. Nel derby lui e Dovbyk hanno fatto un lavoro eccezionale, contribuendo al successo in modo decisivo”.

Foto: Instagram Roma