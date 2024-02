Ranieri: “Ho detto alla squadra che mi sarei dimesso, ma i ragazzi si sono opposti”

Claudio Ranieri in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di Udine, ha confermato un retroscena che era emerso dopo l’ultima sconfitta casalinga contro la Lazio. “Ho parlato alla squadra, serviva un elettroshock. Ho detto che mi sarei dimesso, ma la squadra si è opposta. Ho detto ‘va bene, lottiamo tutti per portare a termine questa missione’. I ragazzi hanno chiesto di andare in ritiro e oggi, infatti, si tratterranno qui. A Udine domenica sarà molto difficile. Loro hanno battuto una grande. Cercheremo di fare il massimo per portare a casa un risultato positivo. Dovremmo essere meno difensivi? Siamo tra le squadre che tirano di più in porta, semmai non la centriamo. A volte per la smania di voler far bene non riusciamo a condurre le partite. Temo che stiamo perdendo la bussola. I ragazzi sbagliano nell’avere troppo amore per la squadra, ma dimenticano l’equilibrio. Va bene essere equilibrati, ma non dobbiamo scoprirci. Come valuto Gaetano e Luvumbo? Gaetano ha ottime velocità di idee ed esecuzione, l’angolano ci dà imprevedibilità. A breve tornerà Oristanio. Come sto io? Bene. In pochi, dopo la partita di domenica, avrebbero avuto il sostegno dei propri giocatori. Ero veramente giù, ma loro mi hanno caricato, mi hanno detto che avremmo dovuto lottare insieme”.

Foto: sito Cagliari