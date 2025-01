Ranieri: “Futuro? Non voglio dire più niente. Avevo già deciso un anno fa di smettere”

Mister Claudio Ranieri, intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa della sua Roma, ha parlato così tra presente e futuro: “Era una partita difficile perché il Genoa con Vieira ha chiuso bene le maglie e trovato compattezza. Eravamo riusciti a sbloccarla, poi abbiamo preso gol su palla inattiva. Era una gara ostica, ma la volevamo vincere anche per ringraziare questi 60.000 spettatori di venerdì sera. I tifosi vogliono sempre il massimo, alla squadra io chiedo proprio questo”.

Su El Shaarawy: “Basta vedere come si allenano, tutti e non solo Stephan. Giocando ogni tre giorni, dobbiamo contare su ogni elemento della rosa. El Shaarawy è uno dei calciatori esperti, io so che su di lui posso sempre contare”.

Sugli obiettivi: “Cercheremo di arrivare da qualche parte, noi da qualche parte vogliamo esserci. Proveremo a fare risultato in tutte le prossime partite, a partire da quella di giovedì”.

Sul futuro: “Io non voglio dire più nulla, perché già avevo detto che avevo smesso e poi sto di nuovo tra voi. Lasciatemi in pace (ride, ndr). Io avevo già deciso un anno fa di smettere”.

Foto: Instagram Roma