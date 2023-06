Ranieri ferma i cori contro il Bari: “È fiato sprecato. Si deve tifare solo la nostra squadra”

Subito dopo il triplice fischio finale dell’arbitro Guida, a Cagliari è esplosa la festa per la promozione in Serie A, giunta quasi inaspettata ormai, grazie a un gol in pieno recupero di Pavoletti. Intanto i tifosi del Cagliari presenti nello stadio pugliese sono stati ritratti in un video mentre urlano ‘SERIE B’ alla curva del Bari dopo la promozione. Immediato l’intervento di Ranieri che corre a chiedere rispetto per gli avversari.

Sul tema è tornato nel post partita ai microfoni di Dazn: “Gesto verso i miei tifosi per evitare che smettessero di prendere in giro i tifosi avversari? Non ho capito perché si debba tifare contro. Si deve fare il tifo per la nostra squadra. Il Bari è stato un grande rivale e dobbiamo stringere loro la mano”.

Foto: sito Cagliari