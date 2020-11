Ranieri: “Espulsione ad Augello giusta, quel rigore non mi convince affatto”

Al termine della partita di Cagliari, terminata per 2-0 in favore dei padroni di casa, l’allenatore della Samp Claudio Ranieri ha parlato a Sky:

“La partita ha cambiato volto quando siamo rimasti in inferiorità numerica, non siamo più riusciti a far girare la palla come volevamo. Poi c’è stato il rigore, tutto è diventato ancora più duro ma i miei non si sono arresi.

L’espulsione è sembrata giusta dalla panchina, credo che quello di Augello fosse fallo da ultimo uomo.

Il rigore? Quello non mi convince affatto. I ragazzi che stavano facendo riscaldamento mi hanno detto che hanno sentito il guardalinee dire più volte all’arbitro che non c’era niente, ma alla fine ha dato il rigore. Ayroldi è giovane, che dire, migliorerà”.