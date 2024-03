Ranieri: “Ennesimo scontro cruciale. Verona squadra fisica. Mina è da valutare”

In vista della sfida salvezza con il Verona di lunedì, ha parlato Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari.

Queste le sue parole: “Il Verona è una squadra determinata, più fisica di noi. E’ la squadra che ha commesso più falli di tutti in serie A. Dovremo essere più bravi e veloci. Sarà una gara maschia, ennesimo scontro diretto per la salvezza”.

Come sta Mina? “Si è allenato con noi, ma l’ho fermato perchè non volevo che forzasse. Devo ancora valutare, così come per Gaetano e Shomurodov”.

Come ha trovato i nazionali? “Bene, sono consci che ora inizierà un momento importante. Quella di lunedì sarà una gara importantissima, non decisiva. Anzi, dovremo cercare in tutte queste gare restanti di fare bene. Le prossime saranno davvero toste, ma io non guardo il nome dell’avversario”.

Cosa è cambiato rispetto alla gara di andata? “Il Verona è una squadra che ha cambiato tanto. Ora ha due attaccanti che cercano spesso la profondità”.

Quanto sarà importante il sold out in giorno di Pasquetta? “Per il sold out sono molto contento, e li ringrazio. Risparmieranno la gita fuori porta e cercheremo di ricambiarli con una buona prestazione. Pasquetta? Ringraziamo chi ha deciso questo”.

A che punto siamo con il processo di miglioramento della squadra? “Nella gara di andata avevamo fatto bene, fino all’espulsione di Makoumbou. Ora siamo in ballo e bisogna ballare, cercare di fare bene e subire il meno possibile. Per quanto concerne gli avversari credo che la Salernitana sia quasi fuori dai giochi. Per il resto faccio un in bocca al lupo a tutti”.

La sosta è stata importante per recuperare energie? “Si, soprattutto per gli infortunati”.

