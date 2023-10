Ranieri: “E’ stata la nostra peggiore gara. Chiediamo scusa ai tfosi. Radunovic? Lo vedo poco sereno”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Non abbiamo giocato come sappiamno, il primo gol è stata una mazzata. E dopo 20 minuti perdi 2-0 contro una squadra che tiene bene palla. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ma non siamo contenti. Forse è la nostra partita più brutta. L’unica ricetta che conosco è lavorare. Non ci arrendiamo, abbiamo fatto delle buone gare e abbiamo perso. Oggi non siamo stati noi, giusto che abbiamo perso. Chiediamo scusa ai tifosi”.

L’assenza di Luvumbo. “Non stava molto bene, altrimenti l’avrei fatto giocare. Sentiva un po’ di dolore stamani, quindi non l’ho rischiato. Vediamo per la prossima”.

Il momento del portiere Radunovic: “In questo momento non è sereno. Riparlerò col ragazzo e poi deciderò”.

Qual è la prima cosa da fare per riportare la squadra sui giusti binari. “In questi momenti meno si parla e meglio è. Dobbiamo lavorare ancora di più perché quello che stiamo facendo non è sufficiente. Faccio i comolimenti alla Fiorentina che ha fatto una grande gara e ringrazio i tifosi per l’accoglienza, era una cosa che non mi aspettavo. Ora testa alla Roma, altra gara bella tosta, che ha dei significati “.

Foto: sito Cagliari