Ranieri: “E’ giusto che la gente sappia. Mancini, Cristante e Pellegrini hanno fatto i pazzi per non far esonerare De Rossi”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, in conferenza stampa ha parlato anche dell’esonero di Daniele De Rossi, con alcuni giocatori che hanno fatto di tutto per non farlo cacciare.

Queste le sue parole: “E’ un ragazzo molto sensibile, molto introverso e soffre più di tutti per la situazione che riguarda De Rossi. Ho letto che le colpe di De Rossi sono le sue ma non è vero assolutamente niente, niente di niente e questo i tifosi lo devono sapere. Ne Mancini, ne Cristante, ne Pellegrini hanno mandato via Daniele, anzi hanno fatto i pazzi per farlo restare. Bisogna che la gente sappia la verità”.

Foto: sito Roma