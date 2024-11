Ranieri: “Dybala e Soulé possono giocare insieme. Paulo è un campione. Hummels? Certo che può giocare”

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della presentazione.

Queste le sue parole: “Perché la Roma è arrivata a questo punto? Non lo so. Ci sono mille perchè ma a me non interessano. Ora devo dare il massimo con questi giocatori. Non mi interessa quello che ci è stato prima. Da oggi in poi io sono il responsabile”.

Soulè e Dybala possono giocare insieme? E ci promette che Angelino non lo vedremo più come difensore terzino di sinistra?

“Prometto che Angelino non giocherà come terzino. Io credo che Dybala e Soulè possono giocare insieme ma non lo prometto”.

Pensa che ci sia un vuoto societario? “Importante lo spogliatoio, non la dirigenza. Meno gente vedo, meglio è. Purtroppo in Italia il presidente deve esserci. Tutte le proprietà straniere pochissimo. La famiglia si è resa conto che comunque era importante una figura come la mia. Quello che mi hanno detto, te lo ripeto: “Io voglio portare la Roma ad alto livelli. Per questo ho chiamato lei'”.

Cosa ha chiesto ai giocatori? “Più o meno quello che ho detto a voi. Voglio il massimo da voi. Mi dovete dare tutto. Non è possibile vedere la Roma così Io non accetto che si vada in posto di lavoro con un viso preoccupato perchè ci si annoia. Noi ci siamo scelti il mestiere. Noi proprio per le persone che non hanno la nostra fortuna dobbiamo avere un sorriso bello largo. Con sorriso e rabbia. Solo così possiamo avere dei risultati. Essere ambiziosi”.

De Rossi una prospettiva per il futuro? “Onestamente adesso mi è stata la direzione della panchina. Ora penso a questo. Non mi sento di illudere nessuno. Faccio questo lavoro e poi vediamo”.

Il caso Dybala? Le hanno detto qualcosa? “Io faccio come mi pare. Mi è già successo in passato. Sono andato a casa perchè ho fatto giocare un giocatore che la proprietà non voleva che io mettessi in campo. Io il fatto Dybala l’ho messo subito in chiaro. Io scelgo chi voglio. E’ di un’altra categoria. Lui avrà la mia massima considerazione. Io lo farei giocare 90 minuti tutte le partite, e se ce la fa io non lo levo”.

Hummels? Giocherà? “Mi sono andato a vedere un po’ di partite e mi sono visto la finale con il Real. Perchè non deve giocare? Vediamo. Pure lui ha una certa età, un po’ tutto. Io scelgo chi mi fa vincere. L’allenatore bravo è quello che sbaglia di meno”.

