Ranieri: “Dossena sta facendo passi da gigante. Infortuni? Recuperiamo qualcuno”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa in vista del lunch match di domenica contro il Monza.

Queste le sue parole: “Le interruzioni per le nazionali sono sempre problematiche. Shomurodov deve ancora rientrare e Lapadula è rientrato ieri. Dovrò valutare tante cose, soprattutto la condizione. Il Monza? Signora squadra, sa come far male agli avversari”:

Sugli infortunati?“Nandez sta recuperando. Spero di averlo nel giro di una settimana. Oristanio ha fatto una settimana di lavoro leggero, domani vedremo”.

Un giudizio su Dossena.

“Sta facendo dei passi da gigante. Ha commesso qualche errori fisiologici di posizione. GLi ho parlato e sta migliorando partita dopo partita. La nazionale? Lasciamolo crescere, se sono rose, fioriranno”.

Foto: Twitter Cagliari