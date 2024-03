Ranieri: “Dobbiamo essere concentrati. Mancano ancora 10 partite e dobbiamo conquistare altrettanti punti per la quota salvezza”

A due giorni dal match di campionato con il Monza, l’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida ai brianzoli. Le sue risposte alle domande della stampa presente:

È ancora arrabbiato con i suoi ragazzi dopo quello che è successo sabato?

“Uno pensa ai tre punti e passa tutto in cavalleria ma dobbiamo essere sempre concentrati, mancano ancora 10 partite e la quota salvezza sarà a 36-37 punti. Dobbiamo arrivarci, ci sono 30 punti a disposizione e non possiamo permetterci passi falsi. Siamo nel curvone finale e poi c’è il rettilineo finale. I cavalli si vedono in fondo e spero di avere i cavalli giusti.”

8 punti nelle ultime quattro partite.

“Ci permettono di restare vivi. Vi ricordate qualche partita fa quando ho detto che in queste partite avremmo visto cosa saremmo stati in grado di fare? Ecco, ora arriva il Monza, che ha grandissimi giocatori. Dobbiamo far essere i nostri tifosi orgogliosi di noi, a prescindere dal risultato.”

C’è più consapevolezza adesso?

“Sicuramente, ma sapevo che sarebbe stata un’annata tribolata. Le ultime partite ci rendono consapevoli, se facciamo questo abbiamo buone possibilità, se abbassiamo la concentrazione non siamo più a livello.”

Cosa è cambiato dopo Cagliari-Lazio?

“La consapevolezza che dovevamo fare ognuno il suo, non di più, altrimenti andiamo fuori rotta. Non devo rimproverare i miei ragazzi per questo, lo faccio quando non stanno attenti e abbassano la concentrazione.”

