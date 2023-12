Ranieri: “Dispiaciuto per Verona, domani voglio vincere senza subire gol”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani alla Unipol Domus: “Sarà una gara importante, sia per noi che per l’Empoli. Loro sono molto ben organizzati, ti vengono a prendere alti e non ti fanno ragionare, difatti è la squadra che ha commesso più falli. Ma noi saremo in casa ed i tifosi ci soffieranno dietro. Sarà una gara veloce e di ripartenze. Voglio vincere, possibilmente senza prendere gol”.

Foto: sito ufficiale Cagliari