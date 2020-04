Ranieri: “De Rossi ha tutte le carte per diventare allenatore. Mi sono emozionato quando…”

Claudio Ranieri, tecnico della Samp, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando anche di Daniele De Rossi e del suo futuro. Queste le sue considerazioni: “De Rossi allenatore? Era già un tecnico in campo. Ragazzo serio e intelligente che conosce il calcio. Giocare e fare l’allenatore poi è un mestiere differente. Ha tutte le carte in regola però per farlo. L’addio di De Rossi? E’ stato anche il mio di saluto alla Roma. Mi sono emozionato. Faccio questo lavoro per le emozioni che mi dà. Finché ci sarà questo sentimento, continuerò”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria