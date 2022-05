Ranieri: “Dan Friedkin presidente perfetto. Il punto di forza della Roma? La mentalità di Mourinho”

Raggiunto dai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“, Claudio Ranieri ha speso parole di elogio per la Roma e i suoi esponenti, attesi dalla semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester: “Dan Friedkin è il presidente perfetto: sta in silenzio e preferisce parlare coni fatti. E lo si capisce da quanto ha immesso finora nel club.

Quali sono i punti di forza della Roma e del Leicester? La mentalità di Mourinho e, spero, la ritrovata forma diAbraham e Zaniolo. Peccato per l’infortunio di Mkhitaryan, vorrà dire che toccherà a Pellegrini fare un lavoro doppio. Infine il ritorno di Smalling: farà da diga ai contropiedi che ci potrebbero essere. Per gli inglesi, invece, direi l’organizzazione che ha portato Rodgers alternata alla ricerca della verticalità. Questa volontà di andare in profondità è cominciata con me, anche per sfruttare le caratteristiche di uno come Vardy. Ma occhio anche a Maddison, che sa dare tanta qualità“.

Foto: Twitter Roma