Ranieri: “CR7 è un problema? Ok, datelo a me. Gli garantisco tutti i minuti”

Dopo la sosta per le Nazionali tornano i campionati e in Premier il Watford di Claudio Ranieri è pronto a sfidare il Manchester United, nella prima di una serie di gare durissime per i suoi.

Il Watford infatti avrà, una dietro l’atra, in calendario, lo United appunto, il Chelsea e il Leicester.

Ranieri è sereno e al canale ufficiale del Watford ha così commentato il calendario dei suoi: “Ci sono stati dieci giorni a disposizione per lavorare, questo ci ha permesso di allenarci e migliorare sotto l’aspetto fisico e tattico. Non sono riuscito ad avere tutta la rosa a disposizione ma chi è rimasto qui si è comportato molto bene. Adesso non resta che scegliere la migliore formazione possibile da mandare in campo, mi prenderò tutto il tempo per pensarci, parlerò con tutti i prima di scegliere. La sosta mi ha permesso di conoscere meglio i miei ragazzi e ritengo di avere un ottima squadra. Ci sono i presupposti per centrare la salvezza a fine stagione”.

Sollo United: “C’è molto rispetto per il Manchester United, ma nessuna paura. Ce la giochiamo nel nostro stadio, con la spinta dei nostri tifosi. Sono molto fiducioso, credo che vi sia la possibilità di centrare il risultato. Adoro questo tipo di partite, amo la pressione, e voglio una squadra che mostri carattere e arroganza”.