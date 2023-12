Ranieri: “Contro il Sassuolo servirà la partita perfetta. Mercato? Penso alla squadra attuale”

Antivigilia di campionato per il Cagliari di Claudio Ranieri, che lunedì sera attenderà il Sassuolo di Dionisi all’Unipol Domus. In conferenza stampa, il tecnico dei sardi ha così presentato il match: “Il Sassuolo ha fatto molto bene soprattutto in casa, ma lunedì dovremo fare una gara perfetta”.

Sull’espulsione di Makoumbou: “Ho rivisto diverse volte il gesto del ragazzo, ma anche l’errore della squadra. Non avremo dovuto permettere quella situazione. Mancherà tanto, ma sono convinto che chi lo sostituirà farà bene”.

Su Lapadula: “L’ho visto molto bene, ha fame, anche se non ha i 90 minuti nelle gambe. Tandem con Pavoletti? Perché no… Potrebbe anche partire dal primo minuto, ma ho anche le soluzioni come Petagna e Shomurodov”.

Sul mercato: “Mi occupo della squadra attuale e ne sono contento. Qualcuno non sta rendendo, ma è una cosa normale. Mi fido di tutti coloro che abbiamo preso ed ancora non stanno rendendo, perchè sono buoni giocatori”

Foto: Screen Instagram Cagliari