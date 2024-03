Ranieri: “Consapevoli che la gara di domani con l’Empoli determinerà il nostro futuro. Senza Pavoletti e Petagna perdiamo in fisicità”

A due giorni dal match del Castellani contro l’Empoli l’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida ai sardi. Le sue dichiarazioni:

Quanto pesano gli infortuni di Pavoletti e Petagna?

“Perdiamo in fisicità. Mi avrebbe fatto piacere poter scegliere”.

Quanto è importante la gara contro l’Empoli?

“Determinerà il nostro futuro. Ci vorrà tanta umiltà. Loro si sono tirati fuori dai guai. Bisogna fare i complimenti a Nicola per il lavoro.”

L’Empoli concede qualcosa in difesa?

“Non sono d’accordo. Chiudono bene gli spazi e si aiutano l’uno con l’altro.”

Si sono stabilizzate delle gerarchie in difesa?

“No, scelgo gli elementi in base alla gara. Chi mi garantisce determinazione e concentrazione va in campo.”

Cosa ha dato il goal di Luvumbo al 96′?

“Che lottando fino alla fine si ottengono i risultati. Abbiamo giocato una gara di grande sacrificio e sarebbe stato brutto perdere. Il Napoli ha confermato contro il Sassuolo di essere una squadra che sa fare molto male all’avversario.”

Foto: sito Cagliari