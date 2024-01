Ranieri: “Con il Lecce ci giochiamo un pezzo di Serie A”

L’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha presentato in conferenza stampa la partita di sabato in casa del Lecce: “Ci andiamo a giocare un pezzetto di Serie A, il Lecce è una partita importantissima, ma non decisiva. Cercheranno di batterci perché terrebbero sotto una squadra che lotta per non retrocedere, sarebbero a metà dell’opera. Il Lecce è la seconda squadra per falli nella metà campo avversaria, a pressare alto e fare falli in generale. Per cui questo è il tipo di partita che ci aspetta”. I nostri tifosi devono capire che abbiamo delle difficoltà e ci devono stare vicino“. Sull’approccio sbagliato contro il Milan: “Tradito? No, mi è dispiaciuto come ci siamo sciolti dopo aver preso il primo gol”. Il punto sul mercato: “Prima bisogna vendere come 10-15 squadre di Serie A. E poi bisogna fare mercato in positivo, vendendo e comprando a meno di quanto si è venduto”. Infine sul brutto periodo attraversato da Radunovic, scivolato indietro nelle gerarchie: “Da titolare ha sbagliato l’inizio di campionato e l’altra sera non ha fatto benissimo. Perciò non starà bene. Ci parlerò perché per me è un giocatore importante”.

Foto: sito ufficiale Cagliari