Ranieri: “Con Dybala siamo una certa Roma, ma ancora non ha le tre partite”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha così parlato di Paulo Dybala: “Dybala è un giocatore importante che quando sta bene fa la differenze. La Roma con Dybala è una certa Roma, la Roma senza Dybala è un’altra. Le tre partite ancora non riesce a farle. Gli ho detto prima della partita: “Spero di non doverti fare entrare”. Saelemakers? E’ stato preso per fare anche il quinto. Per me è la prima volta che lui fa il quinto sì. Poi l’ho rimesso dopo i primi 25 minuti esterno di destra”.

foto: Instagram Dybala