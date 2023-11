Ranieri: “Col Genoa dobbiamo fare del nostro meglio per vincere, chiedo alla squadra più attenzione in difesa”

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato in vista della sfida contro il Genoa. Ecco le sue parole:

“Attendiamo la controprova di domenica, abbiamo la consapevolezza lavorare bene ha trovato concretezza. Arriva il Genoa, una signora squadra, e dovremo fare del nostro meglio per vincere. Chiedo alla squadra di non prendere goal. Non concepisco che una squadra che si deve salvare non riesca a non prendere goal”.

Su Petagna e Shomurodov:

“Li ho visti veramente molto bene. Ho visto voti molto bassi e non li ho trovato giusti. Petagna, che ancora non è al top della forma, ha fatto uno scatto incredibile al 119′ ed ha percorso circa 13 chilometri. Ma anche l’uzbeko ha fatto molto bene e sono contento di loro”.

Su Gaston Pereiro:

“Parliamo di un giocatore dalla tecnica eccelsa. Sa quello che deve fare, ma sa benissimo che anche se giocherà una sola partita deve dare il massimo”.

Sull’abbondanza in attacco:

“I veri problemi non sono l’abbondanza davanti, ma quando ci sono infortuni, o giocatori che non hanno voglia di giocare. Un elemento che non gioca dovrebbe farsi delle domande sul perchè e dimostrarmi al contempo che sto sbagliando. Anche chi gioca sempre gli rompe le scatole affinchè possa dare sempre di più”.

Su Makoumbou:

“Lo stresso molto perchè lo vorrei perfetto. Voglio che tocchi meno la palla ed impari a giocare la palla in maniera più rapida”.

Su Viola:

“Un giocatore di qualità e tanta esperienza”.

Sul fatto che i genitori di Astori l’abbiano scelto per il premio Ussi Sardegna dedicato a lui:

“Non me l’aspettavo e li ringrazio pubblicamente. Sono molto orgoglioso di questo”.

Foto: Screen Instagram Cagliari