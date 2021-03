Ranieri: “Ci poteva stare un pareggio, sono contento di come abbiamo lottato fino all’ultimo”

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko contro il Bologna:

“Fino al 3-1 loro eravamo stati noi più pericolosi, quindi oggi ci stava anche un pareggio a mio parere. Siamo stati ingenui in difesa, è un peccato perché non meritavamo la sconfitta”.

Sui due gol ci sono stati due episodi che l’hanno fatta innervosire?

“Si c’erano due punizioni concesse a loro, ma che erano a nostro favore a mio parere”.

Oggi è mancata un po’ di freschezza?

“Noi abbiamo avuto due belle occasioni con Jankto e Damsgaard anche verso la fine, quindi non ci è mancata la freschezza. Abbiamo lottato con volontà fino alla fine della gara e di questo sono contento”.

