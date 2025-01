Ranieri: “Bisogna dare continuità agli undici del Derby. Frattesi? Non c’è niente di definito, ma non si possono spendere tutti quei soldi”

Claudio Ranieri a poco dal fischio d’inizio del match contro il Bologna ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni

Sulla trasferta negata ai tifosi: “Dispiace che i nostri tifosi non possano venire in trasferta, speriamo di renderli orgogliosi da lontano”.

Sono gli stessi undici del Derby, come mai li hai confermati? “Hanno fatto una buona gara lottando, bisogna dargli la continuità che stanno meritando, ma anche quelli che non giocano ci stanno mettendo in grosse difficoltà, tutti meriterebbero di scendere in campo”.

Su Frattesi e l’ipotetico arrivo del giocatore a Roma: “Ancora non c’è niente di definito, logicamente non si possono spendere quei soldi, onestamente”.

Al termine del match contro il Venezia, anche Inzaghi ha parlato di una possibile partenza di Frattesi.

Foto: X Roma