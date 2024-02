Ranieri: “Bicchiere mezzo pieno. L’Udinese veniva dalla vittoria con la Juventus e non era facile”

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha finito da poco di analizzare in conferenza stampa il pareggio dei suoi per 1-1 in terra friulana contro l’Udinese. Queste le sue parole:

Il match:

“Il bicchiere è mezzo pieno, sapete che io cerco sempre di essere ottimista. L’Udinese veniva dalla vittoria con la Juventus e quindi viaggiava sulle ali dell’entusiasmo, si trovavano tra le linee e noi abbiamo faticato, hanno trovato anche l’eurogol. Poi noi siamo usciti,abbiamo trovato il gol, centrato la traversa,l loro sono stati pericolosi un paio di volte in ripartenza, entrambe volevano vincere alla fine è emerso un pareggio.”

Il modulo:

“Era inizialmente un 4-4-2 poi è diventato un 4-2-3-1 per permettere agli esterni di riuscire ad andare a prendere i braccetti.”



Cosa temeva dell’Udinese?

“Sapevamo che l’Udinese è squadra fisica, con l’aiuto reciproco potevamo venirne fuori, restando aperti invece potevamo soffrire.”

La mossa Gaetano:

“Gaetano è molto intelligente, si è integrato subito, gli abbiamo spiegato come giochiamo e subito si è adoperato, cercando di lanciare Lapadula.”

Foto: Twitter Cagliari