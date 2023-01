Ranieri è arrivato a Cagliari: “Avevo paura di sporcare i bei ricordi. Ma poi ho deciso di aiutare questa piazza”

Conferenza stampa di presentazione di mister Claudio Ranieri, che torna a Cagliari dopo diversi anni, quando aveva compiuto il primo grande salto in carriera, portando i sardi dalla Serie C alla Serie A in pochi anni.

Queste le sue parole: “Sono contento, sono felice ed entusiasta di poter sedere ancora una volta sulla panchina del Cagliari. Dentro di me c’era un maremoto, c’erano tante emozioni inerenti a quella che era stata la mia precedente avventura qui in Sardegna, poi ho tolto la parte egoistica, la paura di sporcare quei ricordi bellissimi che avevo: perché non dovevo aiutare la piazza a risalire? Qui del resto ho capito che potevo fare l’allenatore e questa esperienza me la sono sempre portata dentro, mettendola in ogni piazza dove sono stato”.

Foto: sito Cagliari