Ranieri: “Avevamo in testa un solo obiettivo e lo abbiamo centrato. Mi auguro di poter fare bene anche il prossimo anno”

Serata di premiazione per il Cagliari che questa sera all’Unipol Domus riceverà la coppa per la promozione in Serie A dopo i playoff. Claudio Ranieri, al suo ingresso in campo, si è rivolto ai tifosi, lanciando il seguente messaggio: “Ci tengo a ringraziare tutti. Era difficile, perciò avevo chiesto l’aiuto del pubblico. A volte vi siete adirati, ma i purosangue hanno sempre bisogno di essere punzecchiati. I miei ragazzi non hanno mai mollato, sono stati magnifici. Mi hanno seguito passo dopo passo, anche dopo le sconfitte. Avevamo in testa un solo obiettivo e lo abbiamo centrato. Mi auguro di poter fare bene anche il prossimo anno”.

Foto: sito Cagliari