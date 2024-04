Ranieri: “Aver ripreso la partita ci dice che siamo vivi e possiamo giocarcela fino in fondo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro l’Hellas Verona: “Sono contento, quando non si riesce a vincere è importante non perdere e stavamo perdendo. Devo fare i complimenti a loro che hanno fatto un’ottima partita ma non siamo stati da meno. Avere ripreso la partita ci dice che siamo vivi e possiamo giocarcela fino in fondo”.

Sul secondo tempo: “Volevamo allungare la loro difesa, giocavano con attaccanti che giocano bene sugli spazi. Ho tolto forse l’uomo che stava giocando meglio Shomurodov per mettere Viola. Ha dato una scossa il gol annullato a Lazovic? Ha dato una scossa in più come le due parate di Scuffet, potevamo anche vincerla ma il pari è meritato per entrambe”.

Infine, sulla lotta salvezza: “È bellissimo, non bisogna mollare ma sarà una battaglia fino all’ultimo secondo”

Foto: Screen Instagram Cagliari