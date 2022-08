Ranieri applaude Roma e Juve: “Hanno fatto un gran mercato. Monza? Mi ricorda il mio primo Chelsea”

L’ex allenatore della Roma, Claudio Ranieri, si è espresso sul mercato dei giallorossi in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “C’è da dire che giallorossi e bianconeri hanno fatto un gran mercato. Pensi e a Pinto che, spendendo solo 7 milioni per Celik, ha portato a casa tanti campioni. Peccato per l’infortunio di Wijnaldum, ma è arrivato Camara, senza contare Belotti, tipico giocatore che può piacere ai tifosi. I Friedkin mi piacciono perché lavorano bene e in silenzio. Non sottovaluterei però la sfida col Monza. Mi ricorda il mio primo Chelsea. Con Abramovich costruimmo la squadra a campionato in corso e per assestarci ci volle un po’, ma alla fine arrivammo secondi in campionato dietro l’Arsenal e in semifinale europea. Fatte le debite proporzioni, il club di Berlusconi può risalire. E hanno fatto bene a confermare Stroppa”.

