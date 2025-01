Ranieri: “Andiamo un passo alla volta. Shomurodov resta con noi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro l’Eintracht Francoforte: “Dietro siamo stati molto attenti. I ragazzi sono stati bravi. È stata una bella vittoria. Io guardo le cose per come vedo io il calcio. Hummels per me è un giocatore immenso, ma l’Uomo è un punto di riferimento per i compagni. Gli ho detto che come si allena lui è molto importante”.

Su Shomurodov: “Resta con noi. Tutti i ragazzi gli vogliono bene. Tutta la squadra lo vuole, è sempre sorridente. Io glielo dico sempre: “se te ne vai, io con chi mi incavolo?! (ride, ndr)“.

Su Soulé: “Tutte le qualità che non ha fatto vedere ancora, le mostrerà”.

Infine: “Favoriti noi per vincere l’Europa? Andiamo passo dopo passo. Noi daremo sempre il massimo, siamo in un momento di crescita e va bene così. Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà”.

Foto: Instagram Roma