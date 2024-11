Ranieri alla Roma, Spalletti condivide: “Conosce l’ambiente, ha tutto per risollevare l’ambiente”

Claudio Ranieri sarà annunciato come nuovo allenatore della Roma. Il tecnico è partito da Londra in serata per raggiungere la Capitale e rimettersi a lavoro nel club che ama, essendo romano di Testaccio.

Anche il CT della Nazionale, Luciano Spalletti, ha parlato della situazione ai microfoni di Sky: “Ranieri ha la conoscenza profonda di quei luoghi, viene da Testaccio. E’ una scelta fatta bene. Credo che lui abbia tutto il necessario per poter fare bene e risolvere le cose e risollevare l’ambiente”

