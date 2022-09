Ranieri: “Alla Juve manca allegria. Inter? Non è più lei dalla sconfitta nel derby dell’anno scorso”

Anche Claudio Ranieri è tornato a interrogarsi sulle difficoltà vissute da Juventus e Inter in quest’avvio di campionato. L’allenatore, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato il suo punto di vista, a partire dai bianconeri: “Ha preso Di Maria e Pogba, aspetta Chiesa, ma finché non saranno tutti disponibili non sarà vera Juve. Quello che è strano, vedendoli in campo, è che mancano allegria e determinazione proprie delle squadre di Allegri, sempre dure e scorbutiche. Ripeto: mancano pezzi decisivi”.

Poi sull’Inter: “Non è più lei dalla sconfitta nel derby dell’anno scorso, quando ha cominciato a perdere lo scudetto. Ha preso Lukaku per recuperare la grinta di una volta, ma l’ha perso subito. Diamo tempo a Inzaghi anche se qualche sostituzione è parsa affrettata. In certi casi sarebbe bene parlare con il giocatore per capire se, dopo l’ammonizione, può continuare. Ma ha perso un giocatore fondamentale. Si tratta di Perisic. Una spina nel fianco degli avversari. Attaccava, creava superiorità, tornava a coprire”.

Chiamato a parlare di scudetto, infine: “Juve e Inter possono ancora crederci? Perché no? È il campionato più strano che ci sia. Dopo il Mondiale si ricomincia e vedremo come torneranno i giocatori dal Qatar. Soprattutto dipenderà da Napoli e Milan, senza dimenticare Atalanta e Udinese“.

Foto: Twitter Sampdoria