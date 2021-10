Ranieri: “Al Watford voglio aprire un ciclo. Vi svelo quello che ha fatto Mourinho dopo il mio esonero al Leicester”

Claudio Ranieri ha rilasciato un’intervista a Sportweek in cui ha parlato del ritorno in Premier League e del suo rapporto con Mourinho. Ecco le sue parole: “Sono al Watford per salvare la squadra e porre le basi per aprire un ciclo. Mi piace seminare: se poi tocca ad altri raccogliere sono contento lo stesso. Mourinho è unico. Ricordo che dopo il mio esonero dal Leicester si presentò per solidarietà in sala stampa con una t-shirt con le mie iniziali, CR, sul petto. Gli auguro ogni bene alla guida della Roma”.

FOTO: Sito Samp