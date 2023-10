Ranieri: “Affrontate 5 grandi squadre in 8 giornate. Siamo in burrasca, ma la ciurma è compatta”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha così parlato dopo la sconfitta per 4-0 contro la Roma: “Avevamo anche iniziato discretamente bene, perché avevamo avuto una bella palla con PetagnaPoi hanno fatto due gol: merito loro, colpa nostra… È una squadra che un motore che quando inizia a sgasare diventa difficile. L’unica cosa che posso dire è che in queste otto giornate abbiamo incontrato cinque grandi squadre, di cui tre di alta classifica. Il nostro campionato inizia adesso, io l’ho sempre detto: siamo gli ultimi arrivati, siamo arrivati al 94′ e dobbiamo lavorare per il Cagliari”.

Poi ha proseguito: “Tutti devono dare qualcosa in più. Non abbiamo stravinto il campionato di B, ragion per cui tutti dobbiamo dare di più, iniziando da me. Il pubblico capisce che siamo dove dobbiamo essere: io l’avevo detto che sarebbero arrivate certe libecciate e saremmo dovuti essere bravi a non perdere la rotta. Siamo in piena burrasca, ma la ciurma è compatta. Poi, certo, ci sono delle difficoltà, dei deficit che le grandi squadre ti fanno notare ancora di più”.

Infine, sulle prossime partite contro Salernitana e Frosinone: “Due partite importantissime, così come lo sono per loro. Però spero che non si veda il divario che c’è con le squadre affrontate finora”.

Foto: Screen Instagram Cagliari