Ranieri: “Ribaltata una partita che sembrava finita, abbiamo un cuore immenso. Pavoletti? Lo uso alla Altafini”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza dopo la rocambolesca vittoria per 4-3 contro il Frosinone:

“Noi siamo questi, facciamo errori incredibili però questa squadra ha un cuore immenso e lo sta dimostrando anche in Serie A. Dovevamo stare più stretti, ci hanno infilato bene. Le loro giocate dalla metà campo in avanti ci hanno fatto male, ma la nostra è una squadra che non si arrende mai. Siamo riusciti a girare una partita che sembrava finita. Dobbiamo essere più determinati, per una squadra che deve salvarsi i contrasti sono fondamentali. Bisogna essere più furbi, alla prima disattenzione prendiamo gol”.

Su Makoumbou: “Un bellissimo giocatore, ma si specchia ancora un po’ nei tocchi. Ci lavoro tutti i giorni, piano piano gli entrerà in testa, è un ragazzo veramente interessante”.

Su Pavoletti: “Un ragazzo d’oro e un professionista serissimo che dà l’esempio in settimana. Lo utilizzo un po’ alla Altafini, forse a torto non lo so. Quando c’è lui dobbiamo giocare nella metà campo avversaria ma da neopromossa non sempre ci riusciamo. Se riuscirò ad allungargli la carriera sarò veramente contento”.

Se ha pensato a un possibile esonero in caso di sconfitta: “No il presidente si fida di me, quando le cose non vanno bene cerco di aiutare la squadra. Questa è la cosa più importante”.

Foto: Screen Instagram Cagliari