Ranieri: “Abbiamo preso due gol evitabili. Se sbagli in Serie A, vieni castigato”

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Bologna. “Abbiamo preso dei gol che erano evitabili, bravo al Bologna che ha saputo approfittare delle occasioni. Volevamo lasciare il possesso di palla a loro, senza Petagna eravamo senza punti di riferimento davanti. La Serie A hanno lottato per arrivarci ma se sbagli vieni castigato, in B se fai errori non si vede ma qui invece si. E’ un peccato perché eravamo passati in vantaggio, poi la partita si era incanalata sul pareggio e noi avevamo avuto la palla per vincerla”.

Infine, su Zito Luvumbo: “Sta capendo che può fare veramente bene in Serie A, è un ragazzo molto umile e a volte eccede nel portare palla. E’ un diamante grezzo da lavorare, deve farsi guidare”.

Foto: Screen Instagram Cagliari