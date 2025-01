Ranieri: “A fine stagione smetto di allenare”

Lo aveva già fatto intendere a più riprese, ma in un estrapolato di un’intervista rilasciata al programma Dribbling su Rai 2, il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha annunciato ufficialmente l’addio al ruolo di allenatore al termine della stagione. Insieme alla dirigenza, l’allenatore sceglierà il prossimo condottiero della Roma, che prenderà in mano la squadra da giugno in poi.

“Il club cercherà un nuovo allenatore capace di portare la squadra nell’élite del calcio italiano ed europeo. A fine stagione smetto di allenare, è il momento di dire basta”.

Foto: Instagram Roma