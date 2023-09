Ranieri: “A Bergamo per fare la partita perfetta. Ho trovato una Serie A migliorata”

Domenica alle 15.00 Atalanta e Cagliari si affronteranno al Gewsiss Stadium, con il tecnico dei sardi Claudio Ranieri che ha presentato così la sfida in conferenza stampa: “L’Atalanta una bellissima squadra. Andremo a Bergamo per cercare di fare la gara perfetta. Ho recuperato Petagna, ma non ho ancora a disposizione Mancosu, che sta lavorando per trovare la forma migliore. Il ciclo di partite? Ci sarà un grosso dispendio di energia. Valuterò in base ad ogni partita, a quello che mi diranno i giocatori. Qualora dovessero avere necessità di rifiatare sono certo che me lo diranno. Lapadula? Spero di averlo a disposizione per fine ottobre. Luvumbo? Io do le opportunità, il giocatore le coglie. Tutti gli vogliono bene e sta bene in questo ambiente. Quello che vedete in campo è la massima espressione del suo essere. La Serie A che ho ritrovato? Migliorata. Tutte corrono e vogliono vincere. Molte partono da dietro, ma non è il caso dell’Atalanta. L’esordio di Hatzidiakos? Molto buono. E’ molto attento e con il tempo capirà sempre meglio i ritmi e i tempi del calcio italiano“.

Foto: sito ufficiale Cagliari