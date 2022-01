Rangnick su Van de Beek: “Non vuole perdere i Mondiali ma vorrei che restasse”

Ralf Rangnick, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Aston Villa, ha parlato anche delle possibile cessioni dello United: “A Henderson ho detto che vorrei restasse, perché è un portiere fantastico. Capisco che voglia giocare ma siamo in corsa in tre competizioni. Lo stesso vale per Van de Beek. Sono contento di averlo in rosa, ho parlato con lui due settimane fa e gli ho consigliato di restare. Non vuole perdere i Mondiali e Van Gaal gli ha detto che ha bisogno di giocare”.

FOTO: Twitter Lipsia