Rangnick su Cristiano Ronaldo: “Ha fatto grandi cose, ma non è un mostro quando bisogna pressare”

Ralf Rangnick, allenatore ad interim del Manchester United, ha così commentato la complicata stagione vissuta: “Non ci siamo mai avvicinati a quel calcio aggressivo e proattivo che normalmente vorrei fare. Ha a che fare con la fisicità se vuoi giocare così. Avrei dovuto fare meglio e sviluppare questa squadra in modo più sostenibile.

Ronaldo? Non sto affatto incolpando Cristiano, ha fatto benissimo nelle partite, ma non è un mostro in fatto di pressing, non è un pressing monster. È stato lo stesso con un bel po’ di altri giocatori, quindi abbiamo dovuto trovare dei compromessi. Non abbiamo mai trovato il giusto equilibrio tra ciò di cui abbiamo bisogno con la palla e senza la palla”.

