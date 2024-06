Rangnick: “Siamo onesti, la Francia ha avuto più occasioni ed è stata una vittoria meritata”

Ralf Rangnick, ct dell‘Austria, ha parlato ai canali ufficiali della Uefa a margine della sconfitta contro la Francia per 0-1 di ieri sera. Ecco le sue parole:

“Abbiamo creato occasioni. Naturalmente, anche la Francia ha creato occasioni. Patrick Penz, il nostro portiere, ha fatto un ottimo lavoro. Non ho rimproveri verso la mia squadra. Non sempre hanno preso la decisione giusta, ma cerchiamo di non dimenticare chi erano gli avversari. Basta guardare tutti i giocatori che hanno, anche in panchina. Dobbiamo essere realisti. Abbiamo perso la partita. Siamo onesti, la Francia ha avuto più occasioni ed è stata una vittoria meritata. Ma fino all’ultimo minuto eravamo in partita. Abbiamo messo tutto in campo. Ora dobbiamo guardare avanti e proveremo a vincere contro la Polonia venerdì”.

Foto: twitter Austria