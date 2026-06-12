Rangnick secondo estratto: un altro naufragio con il Milan. C’erano indizi già due giorni fa

12/06/2026 | 20:55:53

Rangnick e il Milan: evidentemente è un matrimonio che non s’ha da fare. Potremmo dire: Rangnick secondo estratto, un altro naufragio con il Milan. Non troppi anni fa era stato sul punto di diventare allenatore, ma ci fu una frenata all’ultimo momento. Adesso, nel bel mezzo del Mondiale che lo vede protagonista da ct dell’Austria, il secondo naufragio. Più o meno a conferma di quanto vi avevamo raccontato martedì, ovvero i forti dubbi di Rangnick oppure di puntare su Rangnick (la sostanza non cambia) anche per la proposta rinnovo dei suoi attuali datori di lavoro. E poi senza autonomia assoluta, con l’ombra di Ibrahimovic che mai è stato un suo grande alleato, diventa complicato convincere un professionista ad accettare una sfida così delicata. Oggi il Milan è questo.

foto x austria