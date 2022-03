Rangnick: “Ronaldo è infelice? A me interessa solo che sia in forma”

Ralf Rangnick, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier League, parlando anche di Cristiano Ronaldo, che ha saltato il derby con il City, ma ieri è tornato ad allearsi in gruppo.

Queste le sue parole: “Cristiano Ronaldo? Ha ripreso ad allenarsi ieri. Si è allenato per tutta la seduta e mi aspetto che si alleni anche oggi. Si è allenato bene, come il resto del gruppo, quindi penso che possa essere disponibile per domani. Problemi con lui? Non gli ho chiesto se è felice al Manchester, in questo club. Per me è importante che sia di nuovo in forma, e ieri ha ripreso ad allenarsi”.

Sulla vicenda del viaggio di CR7 in Portogallo: “Chiarire? No, perché non ha senso guardare indietro a ciò che è successo negli ultimi sei o sette giorni. È importante ciò che sta accadendo oggi e domani. Per me, non ha affatto senso rivivere tutto questo di nuovo”.

Foto: Twitter United