Rangnick: “Resterò CT dell’Austria”

Ralf Rangnick ha deciso di rimanere CT dell’Austria anche dopo l’Europeo 2024. Una scelta che lui stesso ha definito di cuore e che è stata ufficializzata anche dalla stessa federcalcio austriaca. che ha confermato la permanenza di Rangnick in panchina con un comunicato pubblicato su tutti i propri organi ufficiali: “Ralf Rangnick ha preso la sua decisione! Il 65enne rimarrà l’allenatore della nazionale austriaca anche dopo gli Europei del 2024”.

Allo stesso tempo Rangnick ha voluto precisare che questa è stata una scelta di cuore per sposare un progetto partito da tempo: “Sono il capo della squadra austriaca con tutto il cuore. Mi piace molto questo compito e sono determinato a continuare con successo sul percorso scelto. Vorrei sottolineare espressamente che questo non è un rifiuto del Bayern, ma piuttosto una decisione per la mia squadra e i nostri obiettivi comuni. La nostra massima concentrazione è sui Campionati Europei. Faremo tutto il possibile per arrivare il più lontano possibile!”.

Rangnick era stato dato vicino alla panchina del Bayern Monaco, dopo l’addio di Tuchel. Evidentemente non sarà così.

Ralf Rangnick bleibt Teamchef des Nationalteams! Wir haben noch viel vor! 💪🏻🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/7sVzkh0aAB — ÖFB – oefb.at (@oefb1904) May 2, 2024

Foto: twitter Austria