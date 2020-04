Ralf Rangnick, attuale Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, ha parlato del suo accostamento alla panchina del Milan in una intervista rilasciata all’emittente tedesca MDR: “Non c’è nulla di vero in questa affermazione – ha dichiarato -. Ci sono stati alcuni contatti in passato, ma in questo momento non c’è nulla”. Rangnick, dunque, resta in orbita Milan ma per ora spegne le voci.