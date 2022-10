Rangnick: “Quando ero al Manchester United avevo consigliato Vlahovic, Morata o Haaland. Poi presero un altro allenatore”

In un’intervista al giornale tedesco Bild, l’attuale ct dell’Austria ed ex tecnico del Manchester United, Ralf Rangnick, ha svelato alcuni retroscena di mercato di quando sedeva ancora sulla panchina dei red devils: “Una domenica mi informarono dei guai di Greenwood, e Martial se n’era già andato. Ci mancavano attaccanti per fare tre competizioni, ho detto al board che avremmo dovuto capire se ingaggiare qualche giocatore ma mi è stato detto di no. Avevo fatto nomi realistici, come Gvardiol e Nkunku del Lipsia. O anche Morata, Luis Diaz, Vlahovic e anche Erling Haaland, quando era ancora sul mercato. La società però decise di ricostruire la rosa con un altro allenatore”.

Foto: twitter Manchester United